Кардиолог Богаевская рассказала, почему синдром внезапной сердечной смерти убивает молодых

Этот диагноз встречается все чаще Медицинское сообщество бьет тревогу: синдром внезапной смерти (СВС) среди молодых людей, который на сегодняшний день является одним из самых непредсказуемых состояний, с каждым годом все чаще становится причиной летальных исходов.