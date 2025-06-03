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Петербургский дневник

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Кардиолог Богаевская рассказала, почему синдром внезапной сердечной смерти убивает молодых

Кардиолог Богаевская рассказала, почему синдром внезапной сердечной смерти убивает молодых

Этот диагноз встречается все чаще Медицинское сообщество бьет тревогу: синдром внезапной смерти (СВС) среди молодых людей, который на сегодняшний день является одним из самых непредсказуемых состояний, с каждым годом все чаще становится причиной летальных исходов.

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