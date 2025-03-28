Россияне рассказали о своем отношении к доходам партнера

Большинство опрошенных россиянок (64%) выразили мнение, что мужчина должен зарабатывать больше. В то же время наибольшая доля представителей сильного пола (35%) считает, что главное — общий бюджет, и не так важно, кто зарабатывает больше.
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