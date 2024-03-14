В 5 микрорайоне Актау отключат на несколько часов электроэнергию

Отключение связано с проведением плановых работ, об этом сообщили в ГКП «АУЭС». «Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ 14 марта в 5 микрорайоне с 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии.
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