Останина: возвращение кэшбека за за детский отдых - вопрос политической воли региональных властей

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и дeтствa Н.Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина в новом выпуске «Законный вопрос.
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