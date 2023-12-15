Виновных в росте цен на яйца и курятину назвал новосибирский губернатор

Глава региона решил не уходить от прямого ответа на вопрос и не пытаться как-то сгладить ситуацию Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что цены на яйца и мясо курицы выросли из-за желания производителей дополнительно заработать, сообщает Telegram-канал регионального правительства.