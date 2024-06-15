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Кьеза о 2:1 с Албанией: «Были флэшбеки финала Евро-2020 с Англией. Ранний гол встряхнул нас, мы пошли в атаку и заслуживали забить еще несколько раз»

Итальянцы обыграли Албанию со счетом 2:1 в 1-м туре Евро-2024. Албанцы на 22-й секунде забили самый быстрый гол в истории Евро.

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