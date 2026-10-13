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Царьград

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В Самаре в 5 тыс. домов нашли опасные утечки газа

В Самаре в 5 тыс. домов нашли опасные утечки газа

В Самаре с января обследовали газовое оборудование в пяти тысячах многоквартирных домов, где выявили утечки на газопроводах в подъездах, отсутствие тяги и неисправную вентиляцию.

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