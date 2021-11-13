Мировое обозрение

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Karmadon
    Вах, как умнО! Теперь напишите еще, как жилось бы на Земле, если бы она имела форму тетраэдра, икосаэдра, пентагон-до...Как жилось бы на ...
  • Вячеслав Арефкин
    На фашиста похож! Наверное из бандеровцев или власовцев!Министр обороны У...
  • Андрей Рубцов
    Старый пенёк Кикабидзе превратился в Тупидзе. Был известным , стал ещё известнее, но не как артист , а как очень глуп...Кикабидзе выступи...

Зампостпреда Евстигнеева: обвинения США против россиян в ЦАР являются голословными

Зампостпреда Евстигнеева: обвинения США против россиян в ЦАР являются голословными

Российская сторона на законных основаниях действует в ЦАР. Если бы были какие-то нарушения, то они обязательно расследовались национальными органами африканской страны, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх