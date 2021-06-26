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С кем вы, Владимир Владимирович? 11 вопросов президенту накануне Прямой линии

С кем вы, Владимир Владимирович? 11 вопросов президенту накануне Прямой линии

Ситуация в стране сложилась такая, что 30-го июня на Прямой линии с Путиным будет решаться очень многое.

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вылитый литой
я 20лет назад его слушал и смотрел ...........
ГусЕна
И швы рассосались?
вылитый литой
да нет , его целительные возможности после объявления пожизненных гарантий ельцину и его семье ,у меня отбили напрочь все надежды.........
ГусЕна
Ну и глупо. Заставлять делать харакири отставным правителям-глупость.
вылитый литой
дело не в харакири ,а в том что этим самым он показал неизменность проводимой реформы........
ГусЕна
И даже кардинальное изменение Конституции Вас не поколебило:))))
Strannik Weid
А Вам не надоело, что каждый раз после смены руководства мы начинаем хаять предыдущего. При чем это наша отличительная черта.
Strannik Weid
Глупость. Каждый партийный руководитель при Союзе говорил примерно те же слова о продолжении линии партии. Но при этом не забывая убирать ставленников предыдущего и ведения своей линии. А народ бодро на кухнях поливал грязью снятого.
Strannik Weid
Одну из важных статей пока ещё не ввели в Конституцию, хотя тому есть причины. Статью об идеологии страны. Но ее надо вырабатывать и это дело не быстрое. Нужны хорошие идеологи. И не обсуждать ее все миром, а как когда то большевики ввели и никого не спрашивали.
ГусЕна
Да, это назрело.
Игорь Тихонов
"А мы все движемся и движемся вперед! И если кто-нибудь когда-нибудь помрет - о нем расскажет нам история, история которая ни слова ни пол-слова не соврет.." - так, кажется в песне "И тут все правду мы узнали про него"..
ГусЕна
А какую правду? Что в каждой семье по 2-3 авто? Что люли путешествуют и отдыхают? На последние гроши, очевидно?
Игорь Тихонов
А Вы просто песню послушайте... :) :) :)
вылитый литой
бумага все стерпит....
вылитый литой
надоело ,но это в большинстве своем исходит от власти ,народ с течением времени начинает понимать ,что он при этом потерял.....
Strannik Weid
Правду ли? Одна «правда» о Сталине гуляет от верха до низа. Все зависит каков очередной путь руководителя. У нас это национальная забава, полоскать предыдущего правителя
Strannik Weid
Жаль понимать поздно начинает
вылитый литой
ничего не поделаешь ,менталитет лентяя и пофигиста...........
Strannik Weid
Как там в пословице говорилось: нечего на зеркало пенять коли рожа Криса. Именно о таких любителях
Игорь Тихонов
Вот и я о том же...
вячеслав харченко
Неужели не понятно, за 20 с лишним лет, с кем он, статья верная, все уже предельно ясно после пенс аферы и подправки конституции под свои хотелки.
Василий Иванович
20 лет назад ты торговал старыми шмотками на улице
вячеслав харченко
Ты про свою житуху, что ли, я служил с 93 года, дурик.
Виктор Козодоев
давно понятно с кем он, - с мошенниками
Игорь ВОСТОКОВ
Хорошо,если бы только с мошенниками. Греф в его обойме,а ведь это вражина из вражин. https://radikal.ru/video/KQ3xREYHaem
Ночной кошмар
тут ты ошибся. Он точно не с тобой, господин мошенник.
Эдуард Калмыков
Какой там Греф, их там целый десант. Да, десант, успешно (для них) , действующих в нашей стране уже многие годы. А презилент как бы в стороне и как бы не понимат, кто они. Либо он с ними, либо бессилен что либо сделать. Либо ему "день простоять и ночь продержаться" (у власти) любой ценой.
вячеслав харченко
Десант подтянут им же из Питера, от Грефа до Сечина и далее по списку.
Ночной кошмар
Ну не засранцу же Навальному власть отдавать. Тот за месяц Россию просрёт. Ты то будешь рад, конечно, а вот народ не очень...
Эдуард Калмыков
Вот зачем сразу на личности переходить (Ты-то будешь рад...)? Да и не по теме разговора. Речь идёт о том, что ВВП хронически не выполняет свои обещания из года в год. Ну не обещал бы, коль не можешь. И то было бы лучше. Да и вся кодла при власти, которую как врагами страны не назовешь. Причем тут Навальный и передача ему власти? Это уже приём Кошмара, чтоб затеять свару - судя по всему любимое состояние Кошмара, судя по многочисленным его выступлениям, со ссорами и обзываниями. Просто шлейфом тянутся за этим ником.
ГусЕна
Козлодоев, откажись от пенсии
ГусЕна
Блять, что он тебе должен-то?
Наталья Иванова
Хороший ответ!
Эдуард Калмыков
Гусыня, судя по вашему лексикону, ваше происхождение это совсем не Рио де Жанейро
ГусЕна
Перди в диван, пока за тобой не пришли, Мразь.
Александр Виноградский
Вы точно женщина?
ГусЕна
А тебе уже зачем?:)
Ночной кошмар
Демагогией не занимайся. Не заболтайся, не на того нарвался. И на личности не переходи. А то если я на твю личность перейду, тебе мало не покажется...))) А по существу вопроса, Путин не обещал ничего никому. Он давал поручения правительству. И не его вина, что правительство не всегда справляется с этими поручениями. И заменить это правительство некем. Другие ещё хуже. А за моим ником шлейфом тянется злоба таких, как ты, пердунов, которые врут и искажают факты, кто по своей вражьей сущности, кто по глупости и незнанию вопросов. Отсюда ответный вопрос - ты, Калмыков, дурак, иноагент, или просто" таксист",
Игорь ВОСТОКОВ
Если" Мразь" написано с заглавной буквы, то Эдуард она вас уважает(только скрывает,чтобы ночной придурок её не кошмарил за это), или боится вас.
Ночной кошмар
Хам и склочник
Виктор Козодоев
логично
Людмила Анисина
Интересно,КТО МНОГО ЖДАЛ ОТ ВСТРЕЧИ С БАЙДЕНОМ,автор что ли.Путин сколько от встречи ждал,столько и получил,чего ерунду-то автор мелите. И так можно любой тезис статьи на лопатки.Но зачем подпитывать ту демагогию,которую тут автор развёл))) Путник иди лесом,как ты и привык))
Евгений Натесов
вячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
вячеслав харченко
Спутник тебе мозг разъедает, крепись, это необратимо.
Сергей Микульский
Это не спутник, это кокаин!
вячеслав харченко
Откуда у него на дорогие удовольствия бабки, в их департаменте столько не платят, это мелкий бес.
ГусЕна
Занятно, как Микульский с ХАРЯченко пропогандируют наркотики!!!
Евгений Натесов
Аффтыр недаром "писатель" - столько вопросов, столько букв...
Ваша Светлость
Женёк, Отсосов, ты , сука, против Путина?! П....ц тебе, членолизатель!:)))
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
ГусЕна
Это "ваша гнойность".
Наталья Андросова
Господи,какие выродки пишут комментарии!
Ritchie Blackmore
натёсова больна. Она не в себе. Не судите её строго.
Виктор Василенко
вы имеете ввиду натесова ?
Владимир Eвтушенко
Отсосов это гнида без ума, без чести и совести. Холоп он.
Сергей Микульский
А вот это система Путина их взрастила. Так называемый президентский электорат.
Ritchie Blackmore
натёсову. Она не мужского пола. Это ОНО.
вячеслав харченко
Точно замечено, что ни запутинец, то хам, примитив и просто моральный урод.
Виктор Василенко
посмотрю , чего он еще наобещает .....
Владимир Eвтушенко
Аракчеев гнида антипрививоочная.И я не желаю, чтобы меня заражали ковидом такие полецы, как Аракчеев. Имею на это право, чтобы рядом со мной не были заражатели.
Сергей Микульский
Если ты привит, как тебя можно заразить? А если прививка не спасает от заражения, то нахрена она нужна? Нас и так колят постоянно не понятно чем.
Владимир Eвтушенко
0,5% вакцинированных всё равно заражаются новыми штавммами. Я не хочу даже в эти проценты входить. И не надо демагогии -"А если прививка её спасает от заражения, то нахрена она нужна?" Ни одна вакцина в мире не даёт 100% гарантии. Но сие не значит, что прививаться не надо
Сергей Микульский
Прививаться надо, но добровольно, а не насильственно. У всех организм разный. Есть такой организм, что вырабатывает достаточное количество антител и прививка уже будет лишней
Владимир Eвтушенко
Прививаться надо обязательно, чтобы не заражать других людей. Вы забыли, что делали во время чумы с теми, кто ,будучи больным, пытался сбежать из заражённой местности? Их сжигали вместе с жильём. Только так останавливали чуму. Повторения этого хотите, антипрививочники?
Сергей Микульский
Сравнили член с пальцем! От чумы нет лекарства, от ковида есть. Если у человека есть антитела, ему прививка не нужна, иначе может наступить кома от передозировки. Это все равно что вколоть Вам двойную дозу лекарства. Моему знакомому моряку надо было в море уходить. Он укололся первой дозой, а потом и второй не дожидаясь 21 день между прививками, в море надо было срочно. В итоге он слег и ни в какой рейс не ушёл. Пролежал пластом месяц. Врачам пофиг как Вас колоть.
Ritchie Blackmore
Не факт, что нужно прививаться. Пока наша вакцина до конца не исследована. И тем не менее - насильно заставляют в нарушении всех законов и норм.
Ингерман Ланская
пиндосик, нашей вакцине 30 лет, а твоей пиндосной - 1 год
ГусЕна
Там вот Кукульский чешет про " ....нет лекарства, от ковида есть. Если у человека есть антитела, ему прививка не нужна, иначе может наступить кома от передозировки. Это все равно что вколоть Вам двойную дозу лекарства. Моему знакомому моряку ...." С какого перепою Мракобесы решили что прививка-это лекарство? :)))Если антитела есть, то сделанная прививка может лишь вызвать кратковременно поднятие температуры. Это говорит о том, что иммунка знает врага и реагирует. А его любимый моряк скорее всего уже был заражен.
Сергей Микульский
Автор большой молодец! Ни на один из его вопросов солнцеликий не сможет ответить! Вопросы убойные!
Александр
Автор первостатейный демагог.
Николай Николай
Надо вспомнить в чьих руках соцсети и сразу все встанет на свои места. И вопросы, и комментарии, и кому это нужно
Леонид Алексеев
Либераста Автора и его "вопросы" засунуть в анусы Серёни Микульского,Ритхия,одним словом Рахита с гитарой и Вашей Мерзости - каждому по 3 вопроса!!!
Владимир
вот и мудила ряженый проявился
Ritchie Blackmore
Тебе сколько вакцин вкололи, несмышлёныш? Или с рождения не в себе?
Леонид Алексеев
Владимир
успокойся уже, все и так узнали, что ты конченый долбоеб!
ГусЕна
Все-это кто? Мразь Кукульский? А может Сифилитик и лизун Ричи?Или лосракин? Ну-ну...
Виктор Александрович Дробышев
Уж очень хочется Президента укусить, но "толерантность" мешает!
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
ГусЕна
Это Старый Сифилитик:)))
Игорь ВОСТОКОВ
Простите Женьку Натёсова за то ,что он всем пишет одну и ту же фразу - его недавно стукнули по темечку, и он некоторые буквы забыл совсем.
Евгений Натесов
Кто чего достоин, то и пишу. Вот ты, к примеру, просто быдлятина.
Евгений Натесов
Сергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Владимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
вячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Леонид Ващук
размышления подвыпившего мещанина, работающего в такси, возомнившего, что он писатель)))
Ночной кошмар
аффтор, засунь свои вопросы себе в задницу. Там им самое место. Да и твоей заднице приятно будет...)))
Ночной кошмар
О как, кастрюлеголовый хохол Харченко спелся с польским выкормышем Микульским. Дела, однако... )))
Pciha Ivanova
Бедный Юра Аракчеев! Как наивны бывают писатели!
Василий Иванович
оно просто быдло
ГусЕна
А у меня нет вопросов. А вот СПАСИБО бы сказала. Спасибо за хорошие дороги. Спасибо за светлые и новые квартиры. Спасибо за кофортный общественный транспорт. Спасибо за то что весь мир посмотрели. Спасибо что сытые и охреневшие. Спасибо за гордость за страну. Спасибо за Ваш труд. За принятие решений. За груз ответственности.
Александр Ляшенко
Юрий Аракчеев, писатель и говно,что то часто упоминает об олигархах и Нюрнберге,т.е. размывает общество
Виктор Василенко
кремле ботов с каждым днем все больше ....
ГусЕна
А ублюдков все меньше...
Евгений Натесов
И это хорошо. Значит за Россию не страшно.
ГусЕна
Самое смешное, что наши неуважаемые аппоненты сами себе противоречат; один орет, что его друга вакцина чуть не убила, второй гнусавит , что не проверена и вообще физраствор....третьего вакцина на пенсию не пускает...:))
Евгений Натесов
Меня убила про друга-моряка. Поставил сразу вторую и недоволен. Дебил это навсегда.
ГусЕна
Знаете, Евгений. Я очень хочу надеяться, что этим людишкам все-таки платят хотя бы обещаниями. А если они несут эту пургу просто из убеждений, тогда действительно страшно-сколько дураков на свете....
вячеслав харченко
Одни и те же,они ,слава богу, не размножаются, как стерилизованные собаки, но покусать могут, а в основном, гадят под двери.
Евгений Натесов
вячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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