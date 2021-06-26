С кем вы, Владимир Владимирович? 11 вопросов президенту накануне Прямой линии

Любопытно, однакоПолитикаС кем вы, Владимир Владимирович? 11 вопросов президенту накануне Прямой линии Ситуация в стране сложилась такая, что 30-го июня на Прямой линии с Путиным будет решаться очень многое.Вернуться к статье10816НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвылитый литойя 20лет назад его слушал и смотрел ...........ГусЕнаИ швы рассосались?вылитый литойда нет , его целительные возможности после объявления пожизненных гарантий ельцину и его семье ,у меня отбили напрочь все надежды.........ГусЕнаНу и глупо. Заставлять делать харакири отставным правителям-глупость.вылитый литойдело не в харакири ,а в том что этим самым он показал неизменность проводимой реформы........ГусЕнаИ даже кардинальное изменение Конституции Вас не поколебило:))))Strannik WeidА Вам не надоело, что каждый раз после смены руководства мы начинаем хаять предыдущего. При чем это наша отличительная черта.Strannik WeidГлупость. Каждый партийный руководитель при Союзе говорил примерно те же слова о продолжении линии партии. Но при этом не забывая убирать ставленников предыдущего и ведения своей линии. А народ бодро на кухнях поливал грязью снятого.Strannik WeidОдну из важных статей пока ещё не ввели в Конституцию, хотя тому есть причины. Статью об идеологии страны. Но ее надо вырабатывать и это дело не быстрое. Нужны хорошие идеологи. И не обсуждать ее все миром, а как когда то большевики ввели и никого не спрашивали.ГусЕнаДа, это назрело.Игорь Тихонов"А мы все движемся и движемся вперед! И если кто-нибудь когда-нибудь помрет - о нем расскажет нам история, история которая ни слова ни пол-слова не соврет.." - так, кажется в песне "И тут все правду мы узнали про него"..ГусЕнаА какую правду? Что в каждой семье по 2-3 авто? Что люли путешествуют и отдыхают? На последние гроши, очевидно?Игорь ТихоновА Вы просто песню послушайте... :) :) :)вылитый литойбумага все стерпит....вылитый литойнадоело ,но это в большинстве своем исходит от власти ,народ с течением времени начинает понимать ,что он при этом потерял.....Strannik WeidПравду ли? Одна «правда» о Сталине гуляет от верха до низа. Все зависит каков очередной путь руководителя. У нас это национальная забава, полоскать предыдущего правителяStrannik WeidЖаль понимать поздно начинаетвылитый литойничего не поделаешь ,менталитет лентяя и пофигиста...........Strannik WeidКак там в пословице говорилось: нечего на зеркало пенять коли рожа Криса. Именно о таких любителяхИгорь ТихоновВот и я о том же...ВХвячеслав харченкоНеужели не понятно, за 20 с лишним лет, с кем он, статья верная, все уже предельно ясно после пенс аферы и подправки конституции под свои хотелки.Василий Иванович20 лет назад ты торговал старыми шмотками на улицеВХвячеслав харченкоТы про свою житуху, что ли, я служил с 93 года, дурик.Виктор Козодоевдавно понятно с кем он, - с мошенникамиИгорь ВОСТОКОВХорошо,если бы только с мошенниками. Греф в его обойме,а ведь это вражина из вражин. https://radikal.ru/video/KQ3xREYHaemНочной кошмартут ты ошибся. Он точно не с тобой, господин мошенник.Эдуард КалмыковКакой там Греф, их там целый десант. Да, десант, успешно (для них) , действующих в нашей стране уже многие годы. А презилент как бы в стороне и как бы не понимат, кто они. Либо он с ними, либо бессилен что либо сделать. Либо ему "день простоять и ночь продержаться" (у власти) любой ценой.ВХвячеслав харченкоДесант подтянут им же из Питера, от Грефа до Сечина и далее по списку.Ночной кошмарНу не засранцу же Навальному власть отдавать. Тот за месяц Россию просрёт. Ты то будешь рад, конечно, а вот народ не очень...Эдуард КалмыковВот зачем сразу на личности переходить (Ты-то будешь рад...)? Да и не по теме разговора. Речь идёт о том, что ВВП хронически не выполняет свои обещания из года в год. Ну не обещал бы, коль не можешь. И то было бы лучше. Да и вся кодла при власти, которую как врагами страны не назовешь. Причем тут Навальный и передача ему власти? Это уже приём Кошмара, чтоб затеять свару - судя по всему любимое состояние Кошмара, судя по многочисленным его выступлениям, со ссорами и обзываниями. Просто шлейфом тянутся за этим ником.ГусЕнаКозлодоев, откажись от пенсииГусЕнаБлять, что он тебе должен-то?Наталья ИвановаХороший ответ!Эдуард КалмыковГусыня, судя по вашему лексикону, ваше происхождение это совсем не Рио де ЖанейроГусЕнаПерди в диван, пока за тобой не пришли, Мразь.Александр ВиноградскийВы точно женщина?ГусЕнаА тебе уже зачем?:)Ночной кошмарДемагогией не занимайся. Не заболтайся, не на того нарвался. И на личности не переходи. А то если я на твю личность перейду, тебе мало не покажется...))) А по существу вопроса, Путин не обещал ничего никому. Он давал поручения правительству. И не его вина, что правительство не всегда справляется с этими поручениями. И заменить это правительство некем. Другие ещё хуже. А за моим ником шлейфом тянется злоба таких, как ты, пердунов, которые врут и искажают факты, кто по своей вражьей сущности, кто по глупости и незнанию вопросов. Отсюда ответный вопрос - ты, Калмыков, дурак, иноагент, или просто" таксист",Игорь ВОСТОКОВЕсли" Мразь" написано с заглавной буквы, то Эдуард она вас уважает(только скрывает,чтобы ночной придурок её не кошмарил за это), или боится вас.Ночной кошмарХам и склочникВиктор КозодоевлогичноЛюдмила АнисинаИнтересно,КТО МНОГО ЖДАЛ ОТ ВСТРЕЧИ С БАЙДЕНОМ,автор что ли.Путин сколько от встречи ждал,столько и получил,чего ерунду-то автор мелите. И так можно любой тезис статьи на лопатки.Но зачем подпитывать ту демагогию,которую тут автор развёл))) Путник иди лесом,как ты и привык))Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВХвячеслав харченкоСпутник тебе мозг разъедает, крепись, это необратимо.Сергей МикульскийЭто не спутник, это кокаин!ВХвячеслав харченкоОткуда у него на дорогие удовольствия бабки, в их департаменте столько не платят, это мелкий бес.ГусЕнаЗанятно, как Микульский с ХАРЯченко пропогандируют наркотики!!!Евгений НатесовАффтыр недаром "писатель" - столько вопросов, столько букв...Ваша СветлостьЖенёк, Отсосов, ты , сука, против Путина?! П....ц тебе, членолизатель!:)))Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ГусЕнаЭто "ваша гнойность".НАНаталья АндросоваГосподи,какие выродки пишут комментарии!Ritchie Blackmoreнатёсова больна. Она не в себе. Не судите её строго.Виктор Василенковы имеете ввиду натесова ?Владимир EвтушенкоОтсосов это гнида без ума, без чести и совести. Холоп он.Сергей МикульскийА вот это система Путина их взрастила. Так называемый президентский электорат.Ritchie Blackmoreнатёсову. Она не мужского пола. Это ОНО.ВХвячеслав харченкоТочно замечено, что ни запутинец, то хам, примитив и просто моральный урод.Виктор Василенкопосмотрю , чего он еще наобещает .....Владимир EвтушенкоАракчеев гнида антипрививоочная.И я не желаю, чтобы меня заражали ковидом такие полецы, как Аракчеев. Имею на это право, чтобы рядом со мной не были заражатели.Сергей МикульскийЕсли ты привит, как тебя можно заразить? А если прививка не спасает от заражения, то нахрена она нужна? Нас и так колят постоянно не понятно чем.Владимир Eвтушенко0,5% вакцинированных всё равно заражаются новыми штавммами. Я не хочу даже в эти проценты входить. И не надо демагогии -"А если прививка её спасает от заражения, то нахрена она нужна?" Ни одна вакцина в мире не даёт 100% гарантии. Но сие не значит, что прививаться не надоСергей МикульскийПрививаться надо, но добровольно, а не насильственно. У всех организм разный. Есть такой организм, что вырабатывает достаточное количество антител и прививка уже будет лишнейВладимир EвтушенкоПрививаться надо обязательно, чтобы не заражать других людей. Вы забыли, что делали во время чумы с теми, кто ,будучи больным, пытался сбежать из заражённой местности? Их сжигали вместе с жильём. Только так останавливали чуму. Повторения этого хотите, антипрививочники?Сергей МикульскийСравнили член с пальцем! От чумы нет лекарства, от ковида есть. Если у человека есть антитела, ему прививка не нужна, иначе может наступить кома от передозировки. Это все равно что вколоть Вам двойную дозу лекарства. Моему знакомому моряку надо было в море уходить. Он укололся первой дозой, а потом и второй не дожидаясь 21 день между прививками, в море надо было срочно. В итоге он слег и ни в какой рейс не ушёл. Пролежал пластом месяц. Врачам пофиг как Вас колоть.Ritchie BlackmoreНе факт, что нужно прививаться. Пока наша вакцина до конца не исследована. И тем не менее - насильно заставляют в нарушении всех законов и норм.Ингерман Ланскаяпиндосик, нашей вакцине 30 лет, а твоей пиндосной - 1 годГусЕнаТам вот Кукульский чешет про " ....нет лекарства, от ковида есть. Если у человека есть антитела, ему прививка не нужна, иначе может наступить кома от передозировки. Это все равно что вколоть Вам двойную дозу лекарства. Моему знакомому моряку ...." С какого перепою Мракобесы решили что прививка-это лекарство? :)))Если антитела есть, то сделанная прививка может лишь вызвать кратковременно поднятие температуры. Это говорит о том, что иммунка знает врага и реагирует. А его любимый моряк скорее всего уже был заражен.Сергей МикульскийАвтор большой молодец! Ни на один из его вопросов солнцеликий не сможет ответить! Вопросы убойные!АлександрАвтор первостатейный демагог.Николай НиколайНадо вспомнить в чьих руках соцсети и сразу все встанет на свои места. И вопросы, и комментарии, и кому это нужноЛеонид АлексеевЛибераста Автора и его "вопросы" засунуть в анусы Серёни Микульского,Ритхия,одним словом Рахита с гитарой и Вашей Мерзости - каждому по 3 вопроса!!!Владимирвот и мудила ряженый проявилсяRitchie BlackmoreТебе сколько вакцин вкололи, несмышлёныш? Или с рождения не в себе?Леонид АлексеевВладимируспокойся уже, все и так узнали, что ты конченый долбоеб!ГусЕнаВсе-это кто? Мразь Кукульский? А может Сифилитик и лизун Ричи?Или лосракин? Ну-ну...Виктор Александрович ДробышевУж очень хочется Президента укусить, но "толерантность" мешает!Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ГусЕнаЭто Старый Сифилитик:)))Игорь ВОСТОКОВПростите Женьку Натёсова за то ,что он всем пишет одну и ту же фразу - его недавно стукнули по темечку, и он некоторые буквы забыл совсем.Евгений НатесовКто чего достоин, то и пишу. Вот ты, к примеру, просто быдлятина.Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовВладимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Леонид Ващукразмышления подвыпившего мещанина, работающего в такси, возомнившего, что он писатель)))Ночной кошмараффтор, засунь свои вопросы себе в задницу. Там им самое место. Да и твоей заднице приятно будет...)))Ночной кошмарО как, кастрюлеголовый хохол Харченко спелся с польским выкормышем Микульским. Дела, однако... )))Pciha IvanovaБедный Юра Аракчеев! Как наивны бывают писатели!Василий Ивановичоно просто быдлоГусЕнаА у меня нет вопросов. А вот СПАСИБО бы сказала. Спасибо за хорошие дороги. Спасибо за светлые и новые квартиры. Спасибо за кофортный общественный транспорт. Спасибо за то что весь мир посмотрели. Спасибо что сытые и охреневшие. Спасибо за гордость за страну. Спасибо за Ваш труд. За принятие решений. За груз ответственности.Александр ЛяшенкоЮрий Аракчеев, писатель и говно,что то часто упоминает об олигархах и Нюрнберге,т.е. размывает обществоВиктор Василенкокремле ботов с каждым днем все больше ....ГусЕнаА ублюдков все меньше...Евгений НатесовИ это хорошо. Значит за Россию не страшно.ГусЕнаСамое смешное, что наши неуважаемые аппоненты сами себе противоречат; один орет, что его друга вакцина чуть не убила, второй гнусавит , что не проверена и вообще физраствор....третьего вакцина на пенсию не пускает...:))Евгений НатесовМеня убила про друга-моряка. Поставил сразу вторую и недоволен. Дебил это навсегда.ГусЕнаЗнаете, Евгений. Я очень хочу надеяться, что этим людишкам все-таки платят хотя бы обещаниями. А если они несут эту пургу просто из убеждений, тогда действительно страшно-сколько дураков на свете....ВХвячеслав харченкоОдни и те же,они ,слава богу, не размножаются, как стерилизованные собаки, но покусать могут, а в основном, гадят под двери.Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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