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Главы двух министерств Великобритании ушли в отставку из-за скандалов вокруг Джонсона

Главы двух министерств Великобритании ушли в отставку из-за скандалов вокруг Джонсона

Агентство Reuters сообщило, что Главы минфина и минздрава Великобритании решили уйти в отставку в связи со скандалами вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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