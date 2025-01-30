Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед студентами военных ВУЗов заявил, что преподавателям военных лицеев и ВУЗов, а также административному звену этих учебных учреждений следует на собственном опыте узнать, что такое фронт и боевые действия.
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