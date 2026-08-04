Специалисты круглосуточно работают над стабилизацией энергоснабжения в Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети» Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.
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