Специалисты круглосуточно работают над стабилизацией энергоснабжения в Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети» Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики.