Водонаева упрекнула Оксану Самойлову в том, что она хотели заработать на своей дочери

Вещая считает, что модель Оксана Самойлова сама во всем виновата. Дочь рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой решила завершить свою музыкальную карьеру после того, как ее творчество стало объектом хейта в Интернете.
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