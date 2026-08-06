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Газета.ру

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"Росатом" договорился с Киргизией о строительстве в стране ветряной станции

"Росатом" договорился с Киргизией о строительстве в стране ветряной станции

Российская госкорпорация "Росатом" и Российско-Киргизский фонд развития (РКФР) заключили соглашение, касающееся инвестиционного проекта по созданию и дальнейшей эксплуатации ветряной электростанции на территории Киргизии.

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