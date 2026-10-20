© Арам Нерсесян/РИА НовостиСтраны-члены ЕАЭС в соответствии с международным правом могут приостановить участие Армении в союзе с учетом рисков от политики Еревана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адвокат Гуров: Ле...
- КЮ Новое носимое ИИ-...
- AW Новое носимое ИИ-...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым