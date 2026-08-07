Islamic Society Sues City Over Rejection Of Mosque Proposal Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, The Islamic Society of Tulsa has filed a federal lawsuit against the City of Broken Arrow, Oklahoma, and four individual city council members after the city denied its request to build a mosque and Islamic community center.
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