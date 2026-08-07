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Islamic Society Sues City Over Rejection Of Mosque Proposal

Islamic Society Sues City Over Rejection Of Mosque Proposal

Islamic Society Sues City Over Rejection Of Mosque Proposal Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, The Islamic Society of Tulsa has filed a federal lawsuit against the City of Broken Arrow, Oklahoma, and four individual city council members after the city denied its request to build a mosque and Islamic community center.

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