В Новосибирской области участникам СВО помогли с отоплением жилья и оздоровлением детей

Заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что системная работа проводится в регионе по всем направлениям и подчеркнул важность маршрутизации участников СВО из районов, нуждающихся в медицинской помощи, оказания всех необходимых мер поддержки граждан данной категории и их семей.
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