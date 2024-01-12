В Новосибирской области участникам СВО помогли с отоплением жилья и оздоровлением детей

Заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что системная работа проводится в регионе по всем направлениям и подчеркнул важность маршрутизации участников СВО из районов, нуждающихся в медицинской помощи, оказания всех необходимых мер поддержки граждан данной категории и их семей.