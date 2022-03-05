Смородская: «Динамо» обыграет «Спартак». Не понимаю, чем занимается Ваноли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».

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