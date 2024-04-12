Отставной глава минобороны Украины стал одним из директоров местного «Института будущего»

Соучредитель «Украинского института будущего» Игорь Лиски в пятницу, 12 апреля, сообщил, что уволенный министр обороны страны Алексей Резников стал новым директором «Безопасных и оборонных программ» учреждения, – передают украинские СМИ.
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