Кроссовер Leapmotor C10 впервые показал салон

Кроссовер Leapmotor C10 впервые показал салонМолодой китайский автопроизводитель Leapmotor из города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) готовится к серийному производству своей первой модели, разработанной с приоритетом на экспортные поставки (в Европу, Азию и на Ближний Восток).