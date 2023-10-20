Кроссовер Leapmotor C10 впервые показал салон

Кроссовер Leapmotor C10 впервые показал салонМолодой китайский автопроизводитель Leapmotor из города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) готовится к серийному производству своей первой модели, разработанной с приоритетом на экспортные поставки (в Европу, Азию и на Ближний Восток).
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