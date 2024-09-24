Депутат Останина: голые вечеринки нельзя запретить, потому что нет закона о душе

Нельзя юридически регулировать закон общественной морали или нравственных категорий. По этой причине законодательно запретить проводить "голые вечеринки" невозможно, и даже если соответствующие нормы будут приняты – они не помогут.
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