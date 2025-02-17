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Царьград

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Пьяный водитель маршрутного автобуса вёз пассажиров в Челябинск

Пьяный водитель маршрутного автобуса вёз пассажиров в Челябинск

Людям повезло, что на дороге попался экипаж ГИБДД.16 февраля вечером на 21 км автодороги "Вахрушево-Долгодеревенское" в Сосновском районе сотрудники областного Полка Госавтоинспекции остановили автобус "ПАЗ".

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