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Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска

Российские силы контролируют около половины территории Артемовска МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении — артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город.

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