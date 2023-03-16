Российские силы контролируют около половины территории Артемовска МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска, в настоящее время идут серьезные бои в городской промзоне, сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Он напомнил, что сейчас Артемовск в ДНР, который занимали украинские военные, находится в оперативном окружении — артиллерия РФ контролирует практически все дороги, ведущие в город.