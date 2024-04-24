Куры покраснели от эмоций

Животные выражают эмоции с помощью мимики, а также движений, при которых меняется положение ушей или форма глаз (это свойственно разным видам млекопитающих: приматам, кошкам, лошадям, грызунам, овцам, крупному рогатому скоту, козам, свиньям, собакам).
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