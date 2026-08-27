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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендузи о потасовке на матче с «Лионом»: «60 000 человек оскорбляли мою семью – во Франции матч могут из-за этого отменить. Это неуважительно и действительно задевает»

Полузащитник « Фенербахче » Маттео Гендузи высказался о причинах потасовки , которую спровоцировал после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против « Лиона » (2:1).

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