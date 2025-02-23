Дорогие воины Отечества! ❤️❤️❤️ Поздравления летят к вам сквозь эфир. Вы сражаетесь за право человечества На разумный справедливый мир.
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Дорогие воины Отечества! ❤️❤️❤️ Поздравления летят к вам сквозь эфир. Вы сражаетесь за право человечества На разумный справедливый мир.