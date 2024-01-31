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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как распознать фейк и не лишиться имущества: отвечает журналист Малькевич

Как распознать фейк и не лишиться имущества: отвечает журналист Малькевич

Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал «ФедералПресс», почему был принят этот закон и как правильно распознать фейк:«Наказание рублем, как показывает практика, является самым эффективным с учетом нежелания доводить вид наказания до лишения свободы.

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