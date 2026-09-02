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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муте о травмах в теннисе: «Играть совсем без боли – такого не бывает. Нужно найти баланс между тем, что разумно, и тем, что нет»

Корентен Муте рассказал о дискомфорте в левом запястье, из-за которого ему пришлось сняться по ходу матча первого круга US Open .

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