Каллас заявила, что в ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе обсуждают персональные санкции против некоторых политиков Грузии, но пока единогласного решения не было принято.
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