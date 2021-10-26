В городском транспорте осуществляется контроль соблюдения «масочного режима».

Для мониторинга деятельности хозяйствующих объектов в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции администрацией города созданы мобильные группы, в том числе по соблюдению масочного режима в салонах транспортных средств и посадочных павильонах, выполнению требований по перевозке пассажиров старше 65 лет, осуществлению водителями транспортных средств дезинфекции салонов на конечных остановках, проведению МУП «Вариант» мероприятий по дезинфекции посадочных павильонов.