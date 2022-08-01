«Барса» может продлить Пуча. У хавбека есть лишь вариант с «Гэлакси»

Хавбек Рики Пуч может покинуть «Барселону» этим летом. 22-летний испанец привлек внимание клубов МЛС, но наибольший интерес проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси».
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