Почему Саудовская Аравия вслед за Ираном вступает в российско-китайский блок безопасности

© AP Photo / Saudi Press Agency via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Саудовская Аравия приняла меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, сообщает Newsweek.