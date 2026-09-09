ATP перенесла молодежный итоговый турнир из Джидды в Реджо-ди-Калабрию

ATP перенесла молодежный итоговый турнир из Саудовской Аравии. С 2017 по 2022 год турнир проводился в Милане, затем с 2023-го по 2025-й – в Джидде, а в 2026-м пройдет в Реджо-ди-Калабрии.
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