Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области

Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области

Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции было доставлено около 600 граждан иностранных государств.

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