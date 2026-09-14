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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: В Украине патриотизм превращают в обязанность доносить и каяться

Константин Бондаренко: В Украине патриотизм превращают в обязанность доносить и каяться

Почему чтение Пушкина стало поводом для покаяния? Русский язык — враг или культурное наследие? Зачем патриоту критическое мышление, если оно вредит? И почему английский язык обязателен, а украинский высмеивают? В Украине поменялись понятия.

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