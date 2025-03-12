Лавров: с приходом Трампа к власти в США произошло «возвращение к нормальности»

После смены политической власти США стали возвращаться «к нормальности». Об этом в интервью американским блогерам Ларри Джонсону, Марио Науфалу и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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