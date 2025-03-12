Новости внутренней и внешней политики в России

После смены политической власти США стали возвращаться «к нормальности». Об этом в интервью американским блогерам Ларри Джонсону, Марио Науфалу и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.