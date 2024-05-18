WSJ: Украина попросила США разрешить использовать американское оружие для ударов по России

Кроме того, Киев обратился к Вашингтону с просьбой помочь определить цели в РФ, по которым можно ударить собственным оружиемУкраина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование поставленного американского оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и представителей Пентагона.