Украинские власти арестовали сотрудников русской администрации Снигиревки на Херсонщине

После выхода русских военных из Снигиревского района Херсонской области, киевские власти арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, ранее оформлявших пенсии и детские пособия, рассказал РИА Новости мэр города Юрий Барбашов.
После выхода русских военных из Снигиревского района Херсонской области, киевские власти арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, ранее оформлявших пенсии и детские пособия, рассказал РИА Новости мэр города Юрий Барбашов.
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