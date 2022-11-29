Царьград

5 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Пришла беда откуда не ждали! 🤣Украина обрушила ...
  • Александр Царев
    Тришин! Какого ты приплёл к событиям на Украине именно русских? На Украине воюет российский интернационал, которому п...Латвия дала ВСУ н...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот мне кажется что Медведев принес больше бы пользы на передовой будучи оператором по управлению беспилотником и про...Зампред Совбеза Р...

Украинские власти арестовали сотрудников русской администрации Снигиревки на Херсонщине

Украинские власти арестовали сотрудников русской администрации Снигиревки на Херсонщине

После выхода русских военных из Снигиревского района Херсонской области, киевские власти арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, ранее оформлявших пенсии и детские пособия, рассказал РИА Новости мэр города Юрий Барбашов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх