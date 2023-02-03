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Соболев об отсутствии Промеса на сборах «Спартака»: «Он профессионал, готовится индивидуально. Проблем не должно быть»

Александр Соболев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака». — С Промесом на связи? Как он? — Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как.

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