Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

Олег Савельев назначен новым заместителем министра обороны России. С учетом профессиональной карьеры Савельева, эксперты ожидают серьезных проверок расходов армии и борьбы с коррупцией в вооруженных силах.

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