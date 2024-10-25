В Госдуме объяснили, почему российская армия не наносит ударов по Верховной раде Украины

Верховная рада Украины является единственным легитимным органом власти в стране, поэтому по ее зданию не наносятся удары, хотя она считается одним из «центров принятия решений», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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