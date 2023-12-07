Энергетика завтрашнего дня: Казахстан и Huawei объединяют усилия

Министерство энергетики РК и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании, передает DKNews.kz. Министерство энергетики Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan заключили меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества в области цифровой энергетики.
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