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Китай

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Энергетика завтрашнего дня: Казахстан и Huawei объединяют усилия

Энергетика завтрашнего дня: Казахстан и Huawei объединяют усилия

Министерство энергетики РК и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании, передает DKNews.kz. Министерство энергетики Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan заключили меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества в области цифровой энергетики.

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