Энергетика завтрашнего дня: Казахстан и Huawei объединяют усилия

Министерство энергетики РК и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании, передает DKNews.kz. Министерство энергетики Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan заключили меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества в области цифровой энергетики.