Президент Украины посетил граничащую с РФ Сумскую область

Киев, 22 августа /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил Сумскую область, граничащую с Россией, и провел там совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины /ВСУ/ Александром Сырским и главой Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом.