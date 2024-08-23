Президент Украины посетил граничащую с РФ Сумскую область

Киев, 22 августа /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил Сумскую область, граничащую с Россией, и провел там совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины /ВСУ/ Александром Сырским и главой Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом.
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