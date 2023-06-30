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Останемся без меда? В Приморье подтверждено наличие возбудителя опасного заболевания пчел

Останемся без меда? В Приморье подтверждено наличие возбудителя опасного заболевания пчел

В одном из районов Приморья подтверждено наличие возбудителя нозематоза пчел, сообщает PRIMPRESS. По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, это произошло на пасеке поселка городского типа Кировский Кировского района.

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