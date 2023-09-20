Покушение на Александра Захарченко: процесс по делу четверых граждан Украины начался, но журналистам запрещен доступ

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и о теракте, в результате которого погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола.
Южный окружной военный суд (ЮОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и о теракте, в результате которого погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола.
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