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Политика как она есть

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В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бои в Курской области для того, чтобы у США был повод увеличить поставки оружия Киеву, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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