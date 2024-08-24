В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бои в Курской области для того, чтобы у США был повод увеличить поставки оружия Киеву, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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