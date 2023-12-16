Андрей Константинов похоронен в Санкт-Петербурге с воинскими почестями

В Санкт-Петербурге прошли похороны основателя Агентства журналистских расследований, "Фонтанки" и 47news, писателя - автора "Бандитского Петербурга" Андрея Константинова, скончавшегося в возрасте 60 лет после продолжительной болезни .
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