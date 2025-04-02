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Царьград

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Арбитражный суд Москвы завершил дело "Транснефти" против Cisco на 193 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы завершил дело "Транснефти" против Cisco на 193 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску "Транснефти" к Cisco на 193 тысячи рублей. Российская компания стремилась взыскать убытки с американского производителя ПО.

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