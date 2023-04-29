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The Sun: в туалете паба в графстве Камбрия нашли секретные документы с информацией о новой атомной подлодке Британии HMS Anson

The Sun: в туалете паба в графстве Камбрия нашли секретные документы с информацией о новой атомной подлодке Британии HMS Anson

В туалете паба, который расположен в графстве Камбрия, были обнаружены секретные бумаги, где содержатся сведения о новой атомной субмарине Великобритании HMS Anson.

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