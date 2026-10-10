TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 051 подписчик

Дробыш сравнил выбор новой Примадонны с директором подземного мармеладного завода

Дробыш сравнил выбор новой Примадонны с директором подземного мармеладного завода

Виктор Дробыш готовит большой юбилейный концерт, но вопрос ему задают не про сцену. Продюсер объявил, что искать новую примадонну российской эстрады не нужно: все звания для артистов — «шелуха», а место, которое много лет занимала Алла Пугачёва, до сих пор пустует.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым