Дробыш сравнил выбор новой Примадонны с директором подземного мармеладного завода

Виктор Дробыш готовит большой юбилейный концерт, но вопрос ему задают не про сцену. Продюсер объявил, что искать новую примадонну российской эстрады не нужно: все звания для артистов — «шелуха», а место, которое много лет занимала Алла Пугачёва, до сих пор пустует.
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