Дробыш сравнил выбор новой Примадонны с директором подземного мармеладного завода

Виктор Дробыш готовит большой юбилейный концерт, но вопрос ему задают не про сцену. Продюсер объявил, что искать новую примадонну российской эстрады не нужно: все звания для артистов — «шелуха», а место, которое много лет занимала Алла Пугачёва, до сих пор пустует.